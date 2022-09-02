Подмосковье 02 сентября 2022, 01:12 Поделиться Telegram

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Viber Производство промышленных изделий из полимеров заработает в Подмосковье РИА «Новости»

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Современный комплекс по производству строительного поликарбоната и полипропилена появится в Подмосковье. Его создаст компания «БЕРОЛЮКС» на территории особой экономической зоны «Дубна».

Часть средств на запуск нового производства предоставит Фонд развития промышленности России (ФРП РФ). Заем на сумму 450 миллионов рублей одобрил экспертный совет Фонда.

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«Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 988 миллионов рублей, из которых почти половина будет получена компанией в виде займа ФРП РФ. Благодаря поддержке резидент ОЭЗ „Дубна“ создаст современный комплекс, запустив импортозамещающее производство строительного поликарбоната и полипропилена», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Она уточнила, что на заводе будут выпускать листы из строительного пластика разных видов, цветов, толщины и прозрачности. Их будут изготавливать из российского сырья.

«В рамках реализации инвестпроекта будет создано 260 рабочих мест для жителей округа», — подчеркнула Зиновьева.

По словам гендиректора ООО «БЕРОЛЮКС» Индиры Коркмазовой, продукция, которую будет выпускать новый завод, имеет более низкую себестоимость, чем импортные аналоги. Также производство будет дешевле с точки зрения логистики.

«Благодаря Фонду развития промышленности мы реализуем проект по созданию нового производства изделий из поликарбоната и полипропилена, где будут изготавливать более 60 тонн изделий ежегодно. Мы намерены занять значительную долю российского рынка, например, около 30% отечественного рынка поликарбоната. Готовые изделия будут поставляться в строительные торговые сети», — подчеркнула Коркмазова.

В будущем компания планирует расширить линейку своей продукции за счет пластиковой упаковки для медицинских изделий. На предприятии построят специальный чистый цех.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на Инвестпортале Московской области, Telegram-канале«Мининвест Подмосковья» и группе «ВКонтакте».

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