Подмосковье 07 апреля 2023, 17:36 Производство продукции из диких растений и грибов увеличат в Подмосковье

Читать 360tv в

Производство по переработке орехов, грибов и дикорастущих растений нарастит мощности в Подмосковье. Оно работает на территории агропромпарка Organic Vill. К концу года объем проданных товаров завода превысит 500 миллионов рублей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, предприятие ежемесячно производит 100 тонн продукции. Когда оно выйдет на полную мощность, это число увеличится в несколько раз.

Реклама

«Это открывает новые перспективы для увеличения переработки подобной продукции в регионе», — добавил он.

В планах компании — увеличить мощности и построить новый морозильный склад. Это позволит увеличить выпуск продукции до трех тысяч тонн в год.

Предприятие занимается фасовкой, переработкой и логистикой, а также помогает продвигать продукцию и выводить ее на внешний рынок. В агропромпарке представлены товары из 23 регионов страны. Среди них — мед, травяные чаи, грибы, ягоды и многое другое.

По данным министерства сельского хозяйства России, в стране производят около 30 тысяч тонн продуктов из дикоросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения. Он сообщил, что только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».