Подмосковье 07 августа 2023, 10:47 Производство продуктов паназиатской кухни в Лыткарине стало эффективнее благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Европродукт» улучшила 11 производственных показателей благодаря участию в нацпроекте. Рост эффективности на отдельных участках предприятия составил почти 70%. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания является резидентом индустриального парка «Лыткарино» и выпускает продукцию для японской и паназиатской кухни под брендом Tamaki. Предприятие приняло участие в нацпроекте еще в 2021 году, после чего успешно тиражировало бережливое производство с пилотного участка на другие.

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«Так, в цехе по изготовлению сухаря время протекания процессов снизилось на 38%, запасы сырья и полуфабрикатов — на 69%, при этом объем выпускаемой продукции вырос на 33%», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также в сообщении уточняется, что в цехе васаби объем производства вырос на 46%, а время протекания процессов снизилось на 47%. «Европродукт» входит в число «компаний-практиков», успешно внедривших и тиражировавших принципы нацпроекта. Сейчас на предприятии проходят экскурсии для компаний, присоединившихся к «Производительности труда» недавно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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