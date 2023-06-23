Подмосковье 23 июня 2023, 12:19 Производство приборов для измерения плотности жидкости в Клину станет эффективнее по нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания из Клина «Химлаборприбор» уменьшит процент брака и ускорит выпуск продукции благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Пилотной площадкой стал цех ареометров.

Рабочая группа провела диагностику текущего состояния потока, оцифровала процессы производства, выявила потери. В планах — минимизировать брак на предприятии, повысить эффективность производства, нарастить объемы продукции и увеличить доход. Проект рассчитан на три года.

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Уже на первом этапе реализации программы предприятию удалось повысить производительность участка на 28%.

«Ожидаем, что мы вполне можем достичь сокращения брака на 10%, ускорить процесс изготовления ареометров на 15% и увеличить производительность на 35%. Потенциальный экономический эффект от внедрения системы составит порядка 40 миллионов рублей в год только по этому участку», — прокомментировал генеральный директор предприятия Александр Рогов.

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