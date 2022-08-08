Производство препаратов для лечения редких заболеваний откроют в Подольске

Компания из Подольска «НПО „Петровакс Фарм“» начнет производить препараты для лечения редких орфанных заболеваний. Об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Производство построят в 2023 году, в него инвестируют около двух миллиардов рублей. Как рассказала зампред, на первой очереди завода уже выпускают 50 миллионов доз инъекционных препаратов в год. Новые лекарства планируют реализовывать в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Производство позволит создать еще 500 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Препараты, которые будут делать в Подольске, планируют использовать для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и орфанных заболеваний. Это обеспечит импортозамещение многих лекарств, которые могут уйти с российского рынка. Глава округа Дмитрий Жариков отметил, что муниципалитет оказывает всю необходимую поддержку предпринимателям и открыт к новых инвестпроектам.

«Свой выбор в пользу Подольска сделали уже 745 крупных компаний. Только за первое полугодие этого года инвестиции в бюджет составили более 15 миллиардов рублей», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса. Это позволит предпринимателям проводить их самостоятельно по чек-листам.