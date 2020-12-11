Предприятие в Химках удвоит производство препарата от коронавируса «Авифавир»

Она объявила о готовности увеличить объемы выпуска вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Сейчас Минздрав рассматривает полученную от них заявку на регистрацию еще двух площадок для производства. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 тысяч упаковок в месяц и более Екатерина Зиновьева.

Новый объем выпуска «Авифавира» позволит обеспечить им все медицинские учреждения России, а в дальнейшем и зарубежных партнеров.

Сегодня «Авифавир» — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. Клинические исследования доказали его способность блокировать размножение коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией. Лекарство поставили уже в 15 стран мира.