Подмосковье 17 апреля 2023, 14:23 Производство полуфабрикатов из мяса выросло в Подмосковье почти на 30% за год

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Продукция подмосковных компаний, выпускающих мясные полуфабрикаты, занимает существенную долю в общероссийском производстве. В регионе изготавливают котлеты, фарш, пельмени и другие продукты. За год их производство выросло на 28,5%.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, в феврале компании региона произвели свыше 12% от общего объема мясных полуфабрикатов ЦФО и 6% от общероссийского объема.

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«Рост объемов производства по этому направлению за февраль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 28,5%», — сказал он.

Филимонов добавил, что за месяц в Подмосковье произвели 42 тысячи тонн мясных полуфабрикатов. Основными производителями стали «Марр Руссия», «Селятино» и «Лыткаринский МПЗ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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