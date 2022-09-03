Подмосковье 03 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Производство полуфабриката из волокон мискантуса наладят в Подмосковье РИА «Новости»

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Производство целлюлозосодержащего полуфабриката из волокон мискантуса планирует наладить предприятие из подмосковной Шатуры — АО НПО «Биотехкомпозит». Среди преимуществ промышленной технологии — высокая рентабельность и экологическая безопасность.

Из соломы мискантуса изготавливают картон, бумагу и экологичную одноразовую посуду. АО НПО «Биотехкомпозит» заложило первую в России промышленную плантацию этого растения с высоким содержанием целлюлозы и теперь увеличило площадь посадок до 240 гектаров.

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В октябре пройдет первая уборка мискантуса, который посадили в мае 2021 года. Несмотря на жаркое и засушливое лето в Московской области, растение показало хорошую приживаемость и активный рост.

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«До августа 2021 года „Биотехкомпозит“ выполнял все сельскохозяйственные работы силами подрядных организаций. К концу 2021 года компания закупила собственную технику и оборудование, получив компенсацию по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Два года назад «Биотехкомпозит» арендовал земельный участок, который не обрабатывали почти 20 лет. За несколько месяцев по ускоренной технологии удалось вернуть в оборот 285 гектаров сельхозземель.

По словам генерального конструктора АО НПО «Биотехкомпозит» Михаила Азанова, совместно с учеными на предприятии разработали новый полный промышленный цикл производства углеродного волокна из недревесной целлюлозы.

Технологию компания запатентовала в 2021 году. Полуфабрикат может быть произведен в двух видах — небеленом и беленом.

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