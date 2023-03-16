Подмосковье 16 марта 2023, 09:13 Производство питьевой воды запустили в Бронницах

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Завод по производству питьевой воды начал работу в Бронницах. Каждый месяц с конвейера сходит три миллиона бутылок. Предприятие закрытого типа выпускает и упаковку, и воду.

Добывают воду из скважины глубиной почти 100 метров. Она проходит пять степеней очистки. Из нее убирают железо, микроорганизмы, смягчают, а потом минерализируют. На выходе получается вкусная и полезная природная вода двух видов — с газом и без.

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«Вода полностью соответствует ГОСТам. <…> Имеет естественную систему очистки с помощью песка, известняков, также многоступенчатую автоматическую систему очистки», — рассказал коммерческий директор завода Эдуард Погорелов.

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Разливают воду в бутылки объемом от 0,3 до 19 литров. Встретить бутилированную воду из Бронниц можно на прилавках магазинов Москвы и Подмосковья.

Новое производство обеспечило рабочими местами 10 человек. Линия полностью автоматизированная, поэтому с таким объемом продукции сотрудники справляются. Сейчас завод работает не на полную мощность. В перспективе планируется выпускать шесть миллионов бутылок природной питьевой воды в месяц.

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