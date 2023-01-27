Подмосковье 27 января 2023, 08:53 Производство питательных сред для ЭКО создаст еще 30 рабочих мест в Ленинском округе

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Научно-производственное предприятие «ПанЭко» в Ленинском округе выпускает питательные среды, растворы и наборы для процедуры ЭКО. Сейчас компания расширяет производство. В течение полутора лет планируется построить еще один корпус и создать порядка 30 новых рабочих мест.

Продукцию компании используют не только в медицине, но и целом ряде отраслей науки и биотехнологий. Сотрудники компании — это специалисты с высшим биологическим, химическим и биотехнологическим образованием, кандидаты биологических наук.

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«Наша продукция являлась востребованной во времена ковида. Мы тогда активно работали, потому что наша питательная среда являлась транспортной средой. И сейчас, так как многие импортные компании ушли, наши питательные среды являются заменителем. Более того, мы начали выпускать сухие среды, которые востребованы на больших предприятиях для удобства работы», — рассказала генеральный директор «ПанЭко» Юлия Щепкина.

Компания создала ряд разработок, которые не имеют аналогов в России.

«Уникальное предприятие, пусть и не большое, но для нас важно, что оно заякорилось на территории Ленинского округа <…>. К огромной радости, они пользуются нашими субсидиями, показали оборудование, которое купили в 2022 году. Чем можем — будем помогать», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Среди постоянных клиентов «ПанЭко» есть крупные научно-исследовательские институты, биотехнологические производства, медико-генетические центры, клиники ЭКО в Москве и по всей России. Сейчас компания налаживает поставки в Казахстан, Белоруссию и другие страны СНГ.

«Предприятие является социально значимым как для Ленинского округа, так и для всей Российской Федерации, поскольку одним из направлений их работы является производство питательных сред для ЭКО. Эта процедура позволила большому количеству семей осуществить заветную мечту — рождение ребенка. Научное подразделение работает над улучшением качества и разработкой новых питательных сред, заместило импортные составляющие и выпускает готовую продукцию за счет российских средств», — отметил первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин.

Продукция «ПанЭко» проходит строгую оценку от контроля качества реактивов до итогового контроля готовой продукции по всем физико-химическим и биологическим показателям.

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