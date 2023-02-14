Подмосковье 14 февраля 2023, 18:28 Производство пищевых топленых жиров создаст 20 рабочих мест в Богородском округе

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В Богородском округе резидент индустриального парка «Успенский» построит новый производственно-складской корпус с холодной камерой. Об этом сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания специализируется на производстве пищевых топленых животных жиров, а также на изготовлении блоков замороженных субпродуктов и мясных миксов. Производитель уже получил соответствующее разрешение, уточнила министр. Общая площадь нового комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров.

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«Инвестиции компании в создание нового объекта достигают 250 миллионов рублей, а его запуск позволит создать в городском округе 20 новых рабочих мест», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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В Мининвесте региона напомнили, что в 2022 году в число новых резидентов индустриальных парков Подмосковья вошли более 100 компаний. Они создадут более 10,3 тысячи рабочих мест для жителей области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что владельцы подмосковных кафе смогут оформлять участки для летних веранд в онлайн-режиме.

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