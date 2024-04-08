Подмосковье 08 апреля 2024, 13:43 Производство пищевой пленки расширили в Ступине ООО «Флекс Филмс Рус»

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Компания ООО «Флекс Филмс Рус» построила еще один завод по производству пищевой пленки. Инвестиции в проект составляют почти 2,6 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на предприятии создадут 100 новых рабочих мест. Производственная мощность завода по выпуску СРР-пленки составляет 18 тысяч тонн в год.

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Напомним, «Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group — крупнейшей в Индии компании, работающей в более чем 140 странах. Производственные площадки также находятся в Индии, России, ОАЭ, Египте и других странах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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