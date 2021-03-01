Новое производство котлет и пельменей появится в Раменском

Около 50 новых рабочих мест появится на производстве пельменей и котлет в Раменском городском округе. Цех, запускаемый компанией «СТ Горки», будет изготавливать продукцию непрерывно.

Компания открывает производство пельменей, котлет и мясного фарша, ставшее частью технопарка «Родники» — логистического комплекса класса А.

Здесь, на территории технопарка, сейчас располагаются и другие производители продуктов питания. Они выпускают мороженое, куриную продукцию и не только.

Комплекс «Родники» заработал в Подмосковье в 2017 году. Новый производственный цех, запускаемый здесь, позволит создать еще около 50 рабочих мест.

В нем будут непрерывно изготавливать продукты и хранить их в существующих здесь же складских помещениях.