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    01 марта 2021, 11:58

    Новое производство котлет и пельменей появится в Раменском

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 50 новых рабочих мест появится на производстве пельменей и котлет в Раменском городском округе. Цех, запускаемый компанией «СТ Горки», будет изготавливать продукцию непрерывно.

    Новое производство котлет и пельменей появится в Раменском | Изображение 1

    Компания открывает производство пельменей, котлет и мясного фарша, ставшее частью технопарка «Родники» — логистического комплекса класса А.

    Здесь, на территории технопарка, сейчас располагаются и другие производители продуктов питания. Они выпускают мороженое, куриную продукцию и не только.

    Новое производство котлет и пельменей появится в Раменском | Изображение 2

    Комплекс «Родники» заработал в Подмосковье в 2017 году. Новый производственный цех, запускаемый здесь, позволит создать еще около 50 рабочих мест.

    В нем будут непрерывно изготавливать продукты и хранить их в существующих здесь же складских помещениях.