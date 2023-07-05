05 июля 2023, 13:18
Производство печенья в Подмосковье выросло на 54% за год
В апреле 2023 года объем производства сладкого печенья превысил в Подмосковье семь тысяч тонн. Это на 54% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Отмечается, что в Подмосковье в апреле произвели более 8% от общего объема сладкого печенья в ЦФО и 3% от объема по всей России.
Реклама
Самыми крупными производителями выпечки в Московской области стали «КДВ Воскресенск», «КДВ Павловский Посад» и хлебозавод компании «Коломнахлебпром».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Реклама
Реклама