Подмосковье 05 июля 2023, 13:18 Производство печенья в Подмосковье выросло на 54% за год

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В апреле 2023 года объем производства сладкого печенья превысил в Подмосковье семь тысяч тонн. Это на 54% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отмечается, что в Подмосковье в апреле произвели более 8% от общего объема сладкого печенья в ЦФО и 3% от объема по всей России.

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Самыми крупными производителями выпечки в Московской области стали «КДВ Воскресенск», «КДВ Павловский Посад» и хлебозавод компании «Коломнахлебпром».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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