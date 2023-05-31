31 мая 2023, 14:37
Производство печей и каминов запустят в Ступине в июле
Здание для изготовления печей и каминов построили в деревне Шматово под Ступино. Застройщик вложил в проект 27 миллионов рублей. Там смогут получить работу 20 человек.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысила тысячу квадратных метров. В нем будет работать производство печей, каминов, дымоходов и комплектующих для термического оборудования.
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Производство планируют запустить после ввода в эксплуатацию четвертой очереди строительства в июле этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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