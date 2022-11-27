Подмосковье 27 ноября 2022, 18:03 Производство печей для отправки в зону СВО запустили в Пушкинском округе

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В Пушкинском округе местные жители организовали производство печей, которые передают мобилизованным российским военным и людям, оставшимся в зоне спецоперации без тепла и возможности приготовить пищу.

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Владелец мастерской BitLoft Олег вместе со своим товарищем решил изготавливать печи ракетного типа — такое название устройство получило благодаря своей конструкции. Воздух в корпусе нагнетается такой силы, что пламя вырывается подобно огню из ракетного двигателя.

В интернете умельцы нашли необходимые чертежи, немного их усовершенствовали и приступили к работе. Первая партия получилась из 20 печек. Их сразу же отправили в Белгород, в распределительный пункт. Уже оттуда устройства разъехались по разным точкам на передовой.

Чтобы работа двигалась быстрее, обязанности мужчины разделили. Сергей преимущественно занимается сборкой. За один день он успевает изготовить до трех таких печей. Олег же, как владелец мастерской, взял на себя организационные вопросы — сбор средств, закупку материалов и, конечно же, поиск тех, кто нуждается в их помощи.

По словам Олега, к нему часто обращаются родственники мобилизованных и даже сами военные, потому что понимают, как полезна такая печка в быту солдата.

Всего умельцы изготовили уже 45 таких печей и останавливаться на достигнутом не собираются. Зима только началась, а это значит, что печи подмосковных мастеров точно не останутся без дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Бекхан Агаев передали новую партию экипировки участникам СВО.

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