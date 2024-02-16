Подмосковье 16 февраля 2024, 15:17 Производство отечественного теста для выявления туберкулеза запустили в Дубне ЭЛТЕХ

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Компании «ЭЛТА» и «Экспертные лабораторные технологии» разработали и зарегистрировали в Росздравнадзоре первый полностью отечественный тест для диагностики туберкулеза. Производство уже запустили в ОЭЗ «Дубна».

«Планируемый объем выпуска тестов — 300 тысяч штук в год с возможностью масштабирования в два раза. Инвестиции в проект составили 70 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Набор «ИГРА-ТБ» участвовал в клинических исследованиях, проведенных Московским областным клиническим противотуберкулезным диспансером. Они показали, что подмосковная разработка не уступает иностранным аналогам, и даже превосходит их по нескольким показателям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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