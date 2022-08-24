Производство оптики и фототехники выросло на 94% в Подмосковье

Выпуск оптики, фото- и кинооборудования в Подмосковье вырос на 94,3% за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«В Московской области сегодня работают 28 предприятий, выпускающих оптику, четыре из них относятся к крупным и средним. В компаниях этого сегмента работают почти 5,7 тысячи человек», — рассказала зампред.

Так, оптические изделия производят на Красногорском заводе имени С. А. Зверева. Там уже почти 100 лет разрабатывают аэрокосмическую фототехнику. Также на Лыткаринском заводе оптического стекла изготавливают стекло и стекловолокно, оптические детали и другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, и назвал факторы успеха региона в новых экономических условиях.