Подмосковье 29 декабря 2022, 14:32 Производство опор освещения запустят в Чехове благодаря промышленной ипотеке

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Компания «Электростарт» из Подмосковья стала первой, получившей крупный кредит по программе промышленной ипотеки. На него она запустит производство в Чехове, рассказали в Мининвесте региона.

Глава ведомства Екатерина Зиновьева напомнила, что Подмосковье стало первым регионом, запустившим программу. Льготный заем на сумму 300 миллионов рублей получила компания «Электростарт».

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«В этом году, по поручению губернатора Андрея Воробьева, мы начали активно развивать площадки, предлагающие бизнесу готовые промышленные помещения, поскольку они позволяют запустить производство в короткие сроки. И мы видим, что такой формат пользуется большим спросом», — сказала она.

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«Электростарт» производит опоры и металлоконструкции для линий освещения. Предприятие выпускает до 23 тысячи изделий в месяц. Благодаря промышленной ипотеке завод сможет увеличить мощности.

Программа дает возможность инвесторам получить льготный кредит до 500 миллионов рублей на приобретение готовых промышленных помещений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.