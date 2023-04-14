Подмосковье 14 апреля 2023, 13:03 Производство опор освещения создаст новые рабочие места в Солнечногорске

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Компания ООО «СОЕР» построит производство опор освещения в деревне Никифорово под Солнечногорском. Там будет создано 15 новых рабочих мест.

Предприятие расположится в производственно-складском здании, которое оснастят оборудованием для изготовления металлоконструкций и источников света. Компания будет выпускать уличное, парковое и промышленное освещение.

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«ООО „СОЕР“ предоставляет полный комплекс по проектированию, производству и поставке осветительных опор, металлоконструкций и источников света», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Объем инвестиций составит 35 миллионов рублей. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

До конца 2023 года в Солнечногорске реализуют еще шесть крупных инвестпроектов, что позволит создать более 800 новых рабочих мест.

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