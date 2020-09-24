Производство охранных систем для машин запустят в Дубне в 2021 году

Завод, производящий охранные и сервисные системы для машин, построят в подмосковной Дубне. Преимуществом продукции, выпускаемой здесь, станет цена. Она будет ниже, чем у большинства отечественных и зарубежных аналогов.

Новое предприятие запустит компания «ТЭК-Электроникс». Согласно планам, завод начнет работать с середины следующего года.

Площадкой для строительства выбрали особую экономическую зону «Дубна». Там под завод отдадут участок площадью 0,35 гектара, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сумма инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей. Новое современное производство даст региону около 100 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что на площадке уже залили первый слой фундамента и сделали гидроизоляцию. После завершения всех работ Подмосковье получит новый двухэтажный лабораторно-производственный комплекс.

Заказывать продукцию здесь смогут не только отечественные автосалоны, но и зарубежные дистрибьюторы.

Сегодня «ТЭК-Электроникс» — один из лидеров российского рынка дополнительной автомобильной электроники.