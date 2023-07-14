Подмосковье 14 июля 2023, 04:00 Производство офисных кресел в Лосино-Петровском стало эффективнее благодаря нацпроекту Валерия Тингаева

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Компания «Тайпит-МК» завершила участие в национальном проекте «Производительность труда». За полгода предпринимателям удалось на 16% увеличить объемы производства офисных кресел.

Генеральный директор фирмы Алексей Аркилович рассказал, что полученный за время участия в нацпроекте опыт будут тиражировать на все линии. Благодаря техникам бережливого производства на фабрике удалось оптимизировать рабочие процессы, отсортировать лекала, организовать прямые потоки наборов для пошива изделий. В компании создали инфоцентр и систему наставничества.

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«Мастер уже знает, как быстро все рассказать новому сотруднику. Сам человек тоже четко понимает, что от него требуется. Если какие-то проблемы — есть стенды, где прописаны все телефоны», — добавил Аркилович.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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