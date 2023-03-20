Подмосковье 20 марта 2023, 09:48 Производство одноразовых медицинских масок и халатов появится в Дмитрове

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Комплекс по производству одноразовых медицинских изделий построят на территории крупнейшего в Дмитрове торгово-складского комплекса «Ниагара». Здесь начнут выпускать халаты, маски, перчатки и шапочки для врачей и пациентов.

Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи «квадратов» объединит несколько производственных линий, оснащенных раскройным оборудованием и швейными машинами. В комплексе «Ниагара» уже обеспечили подключение здания к электричеству и интернету. Инвестиции в проект составят 35 миллионов рублей. Когда цех построят, здесь будет создано 14 рабочих мест.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.

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