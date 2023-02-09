Подмосковье 09 февраля 2023, 12:58 Производство очистных сооружений создало новые рабочие места в Дубне

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Компания «Новые технологии» построила в Дубне производственно-административное здание. В нем будут разрабатывать и производить очистные сооружения и элементы инженерной инфраструктуры. На предприятии будет создано 20 рабочих мест.

Компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна». Площадь объекта составила 892 квадратных метра.

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«Инвестиции в проект составили почти 80 миллионов рублей», —заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Компания запатентовала малые локальные очистные сооружения с современными биофильтрами. Производство стартует в первом квартале этого года.

Помимо очистных конструкций на объекте будут делать пластиковые трубы диаметров до двух метров, колодцы для канализации и электросетей, насосные станции и другие элементы инженерной инфраструктуры.

Здание построили в рамках Регионального инвестиционного стандарта.

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