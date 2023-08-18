Подмосковье 18 августа 2023, 10:55 Производство очистных сооружений модернизировали в Дубне Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Новые Технологии» модернизировала производство локальных очистных сооружений. В прошлом году резидент ОЭЗ «Дубна» получил заем от Фонда развития промышленности в размере 33 миллионов рублей. На эти деньги предприятие купило современное оборудование, снизив себестоимость производства трубной продукции.

«Благодаря новому оборудованию на предприятии теперь могут изготавливать продукцию любой конфигурации по требованиям заказчика. Мощность по выпуску продукции составляет до тысячи тонн в год», — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Она также подчеркнула, что общий объем инвестиций в проект составил 66,3 миллиона рублей. Компания «Новые Технологии» выпускает пластиковые трубы для сетей водоотведения, колодцы и другие изделия. Отмечается, что на предприятии также производят высокоэффективные локальные очистные сооружения с биофильтрами нового поколения, которые значительно улучшают степень очистки сточных вод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил вклад региона в оборонно-промышленный комплекс России.

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