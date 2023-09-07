Подмосковье 07 сентября 2023, 20:07 Производство обуви в Подмосковье увеличилось до 11,6 миллиона пар в год

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Подмосковные обувные компании нарастили производство до 11,6 миллиона пар в год. Об этом сообщила замепред правительства м министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За пять лет подмосковные производители увеличили объемы производства обуви более чем в 2,3 раза. Если в 2018 году в регионе было выпущено чуть менее пяти миллионов пар обуви, то по итогам 2022 года этот показатель уже превысил 11,6 миллиона. В процентном выражении рост — более 132%», — рассказала Зиновьева.

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По ее словам, Подмосковье может обуть страну, например Кубу.

С начала года подмосковные предприятия выпустили свыше 7,2 миллиона пар обуви. В прошлом году за аналогичный период они сделали на 50% меньше.

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