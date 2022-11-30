Подмосковье 30 ноября 2022, 13:01 Производство оборудования для вентиляции создаст 500 рабочих мест в Балашихе

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Производство вентиляционного оборудования появится в Балашихе и создаст около 500 рабочих мест. Это один из проектов импортозамещения в Подмосковье. Под него выделили льготную землю за рубль.

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что земельный участок получила компания «Фабрика Вентиляции ГалВент».

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«Объем инвестиций составит 1,25 миллиарда рублей. Планируемый срок завершения инвестпроекта — четвертый квартал 2025 года», — отметила она.

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На предприятии установят современное оборудование, которое позволит достичь высокого качества продукции. Там планируют выпускать воздуховоды, шумоглушители, вентиляционные фильтры, технику для вентиляционных систем.

Инвестор подписал соглашение с Мининвестом Подмосковья на полях Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

Ранее металлургическая компания из Краснознаменска получила гектар по программе «Земля за 1 рубль» для строительства нового цеха.