Подмосковье 25 января 2024, 16:12 Производство оборудования для воркаута и паркура запустили в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Новое предприятие заработало в индустриальном арке «Есипово» в Солнечногорске. Там будут выпускать оборудование для занятий спортом и паркуром.

Новую производственную площадку запустила компания «Кунгуру.про». На ней будут производить оборудование для воркаута, паркура, а также баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы и многое другое.

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют более 200 миллионов рублей.

«Предприятие сможет выйти на полную мощность в апреле этого года, а уже в мае инвестор планирует приступить к строительству второго производственного цеха. На первом этапе для жителей городского округа Солнечногорск будет создано 30 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен минимум в два раза», — сказала она.

На предприятии установили производственную линию, а также современное оборудование. По словам основателя компании Максима Попова, полностью завершить строительство планируют в следующем году.

«Еще одна амбициозная цель — запустить социальную сеть, где можно будет добавлять на карту спортивные площадки по всему миру, не обязательно под нашим брендом, где люди смогут смогут познакомиться, найти тренера или компанию для совместных занятий спортом», — сказал он.

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