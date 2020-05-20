Производство оборудования для утилизации отходов запустят в Истре

Предприятие использует инновационные технологии в разработке и производстве оборудования, а также адаптирует немецкий опыт в сфере обращения с отходами к российским реалиям.

«Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

С 2017 года ГК «Хусманн Рус» реализовала свои проекты во многих городах России, в том числе сконструировала и построила подмосковные комплексы по переработке отходов в КПО «Сплендер» в Серебряных прудах, КПО «Алексинский карьер» в Клину, КПО «Север» в Сергиевом Посаде.

Основными заказчиками этих комплексов являются региональные операторы по обращению с отходами, такие как «РТ-Инвест», «Эколайн», «МСК-НТ» и другие. На данный момент компанией проводятся подготовительные работы (геодезия и проектирование) для начала строительства собственного производства на приобретенном в Истре земельном участке. Общий объем инвестиций компании составит 250 миллионов рублей.