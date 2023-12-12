Подмосковье 12 декабря 2023, 22:36 Производство оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения появится в Балашихе Фото: unsplash.com

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Компания «Ялка» запустит в Балашихе производство оборудования для систем вентиляции. Объект построят в две очереди, в него вложат 70 миллионов рублей. Об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Предприятие построят в индустриальном парке «Демидов».

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«Общая площадь здания первой очереди составит почти 1,5 тысячи квадратных метров, оно разместится на участке в 0,77 гектара. На сегодняшний день компанией уже получено необходимое разрешение на строительство», — добавила зампред.

Объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. На предприятии создадут 30 рабочих мест

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

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