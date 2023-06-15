Подмосковье 15 июня 2023, 19:26 Производство оборудования для переработки вторичного пластика построят в Раменском

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и НПК «ПОФ» подписали соглашение о создании в Раменском предприятия по производству оборудования для рециклинга и дальнейшей переработки вторичного пластика. Контакт заключили на полях ПМЭФ-23.

В договоре поставили подписи зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и совладелец компании Роман Рамалданов.

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«В рамках инвестиционного проекта компания построит завод, который сможет не только перерабатывать отходы фильтрации вторичного пластика в высококачественный ПЭТ-гранулят, но и самостоятельно производить оборудование. Инвестиции в реализацию проекта составят более миллиарда рублей. Проект будет реализован в течение пяти лет», — рассказала Зиновьева.

«Почти 10 лет мы исследовали ту модель, которая впоследствии превратилась в наш бизнес и в Подмосковье нас поддержали. Сейчас мы владеем уникальной технологией, благодаря которой сырьем являются отходы фильтрации вторичного пластика, а конечным продуктом — высококачественный ПЭТ-гранулят», — сообщил Рамалданов.

В будущем предприятие в Раменском сможет производить оборудование как для российских перерабатывающих предприятий, так и для зарубежных.

В первом квартале 2026 года компания запустит перерабатывающие линии на прелприятии в Подмосковье. Производственные мощности вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц, а количество рабочих мест на предприятии увеличится с 35 до 100.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве в Воскресенске завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия. Она используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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