Подмосковье 16 декабря 2022, 12:56 Производство оборудования для очистки воды создаст еще 30 рабочих мест в Солнечногорске

Читать 360tv в

Производитель оборудования для очистки воды «НПО Экосистема» расширит производство в Солнечногорске и создаст порядка 30 рабочих мест. Новый цех будет построен в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

Сейчас производство компании располагается на площади 13 гектаров. «НПО Экосистеме» предоставили дополнительную территорию размером 0,5 гектаров в рамках программы «Земля за 1 рубль». Строительство нового цеха позволит увеличить производственные мощности завода и нарастить объемы выпуска готовой продукции, что гарантирует 100% импортозамещение.

Реклама

«Объем инвестиций компании в проект превышает 80 миллионов рублей. Планируется, что новый цех, где смогут трудоустроиться около 30 жителей округа, начнет работу уже в 2024 году», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Компания специализируется на изготовлении водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных предприятий. Более 40 тысяч различных типов оборудования производится на предприятии. «НПО Экосистема» осуществляет полный цикл производства: от проектирования до постгарантийного обслуживания оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».