Подмосковье 28 августа 2023, 15:14 Производство оборудования для нефтегазодобычи создаст новые рабочие места в Сергиевом Посаде Ксения Борцова

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Компания «Меттойл» расширит в Сергиевом Посаде производство оборудования для добычи газа и нефти. Объем инвестиций в проект составит около 33 миллионов рублей, в округе создадут 20 дополнительных рабочих мест.

Сейчас на заводе работает производственный блок, насосная станция и пожарный резервуар. Также компания имеет уникальный тестовый стенд, позволяющий в короткие сроки разрабатывать и выводить на продажу современные образцы технологического оборудования.

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Загрузка предприятия составляет почти 100%. На заводе трудятся около 200 специалистов, которые в сутки обрабатывают порядка 1,75 тонны металла.

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