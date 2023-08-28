28 августа 2023, 15:14
Производство оборудования для нефтегазодобычи создаст новые рабочие места в Сергиевом Посаде
Компания «Меттойл» расширит в Сергиевом Посаде производство оборудования для добычи газа и нефти. Объем инвестиций в проект составит около 33 миллионов рублей, в округе создадут 20 дополнительных рабочих мест.
Сейчас на заводе работает производственный блок, насосная станция и пожарный резервуар. Также компания имеет уникальный тестовый стенд, позволяющий в короткие сроки разрабатывать и выводить на продажу современные образцы технологического оборудования.
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Загрузка предприятия составляет почти 100%. На заводе трудятся около 200 специалистов, которые в сутки обрабатывают порядка 1,75 тонны металла.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
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