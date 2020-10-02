Производство оборудования для метро запустят в подмосковной Дубне с 2021 года
Производство оборудования откроет компания «Энкор». Здесь, на новом заводе, начнут делать электротехническое оснащение для метрополитена.
В проект вложат около 975 миллионов рублей, из которых 50 уже инвестировали. Получить разрешение для строительства завода помог Мининвест Подмосковья.
Комплекс станет производить комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций и другое оборудование.
Продукцию компании используют для реконструкции объектов РЖД, метрополитена и электрифицированного транспорта.
Научно-производственный комплекс займет участок площадью свыше 17,8 тысячи квадратных метров. Все работы на площадке планируют завершить к концу 2021 года.
Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.