Производство оборудования для метро запустят в подмосковной Дубне с 2021 года

Завод, выпускающий оборудование для метро, появится в подмосковной Дубне. Предприятие планируют создать к третьему кварталу следующего года. На работу примут свыше 220 человек.

Производство оборудования откроет компания «Энкор». Здесь, на новом заводе, начнут делать электротехническое оснащение для метрополитена.

В проект вложат около 975 миллионов рублей, из которых 50 уже инвестировали. Получить разрешение для строительства завода помог Мининвест Подмосковья.

Комплекс станет производить комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций и другое оборудование.

Продукцию компании используют для реконструкции объектов РЖД, метрополитена и электрифицированного транспорта.

Научно-производственный комплекс займет участок площадью свыше 17,8 тысячи квадратных метров. Все работы на площадке планируют завершить к концу 2021 года.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.