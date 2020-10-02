facebook_pixel
    02 октября 2020, 17:26

    Производство оборудования для метро запустят в подмосковной Дубне с 2021 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод, выпускающий оборудование для метро, появится в подмосковной Дубне. Предприятие планируют создать к третьему кварталу следующего года. На работу примут свыше 220 человек.
    Производство оборудования для метро запустят в подмосковной Дубне с 2021 года | Изображение 1

    Производство оборудования откроет компания «Энкор». Здесь, на новом заводе, начнут делать электротехническое оснащение для метрополитена.

    В проект вложат около 975 миллионов рублей, из которых 50 уже инвестировали. Получить разрешение для строительства завода помог Мининвест Подмосковья.

    Комплекс станет производить комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций и другое оборудование.

    Продукцию компании используют для реконструкции объектов РЖД, метрополитена и электрифицированного транспорта.

    Научно-производственный комплекс займет участок площадью свыше 17,8 тысячи квадратных метров. Все работы на площадке планируют завершить к концу 2021 года.

    Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.

    Новости SMI.FM