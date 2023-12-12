Подмосковье 12 декабря 2023, 11:27 Производство оборудования для альпинизма запустят в Истре Мининвест МО

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Стационарные и мобильные устройства для альпинизма начнут производить в Истре. Компания «Венто» инвестирует в строительство комплекса с собственной испытательной площадкой более миллиарда рублей.

«На предприятии появится не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Запустить первую планируется в 2024 году, а вторую — в 2025-м», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Венто» производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, страховочные привязи и многое другое. Новый завод в Истре позволит значительно увеличить производственные мощности и ассортимент продукции.

Мининвест МО

«30 лет назад компанию создали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, которое можно было бы применять в горах. Проект вышел за рамки походного альпинизма, и сейчас мы разрабатываем и производим страховочные системы, которые используются для работы как на высоте, так и под землей», — отметил генеральный директор «Венто» Илья Маликов.

В этом году предприятие взяло курс на импортозамещение и начало выпускать снаряжение для спецназа, механизмы подъема животных с помощью вертолета, привязи для работы с деревьями.

На новом производстве в Истре оборудуют собственную испытательную площадку, где будут тестировать снаряжение еще до его сертификации.

Инвестиции, поддержка бизнеса, промышленность — эти темы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил со своими зампредами на еженедельном совещании. По словам главы региона, за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.