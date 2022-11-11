Подмосковье 11 ноября 2022, 09:37 Производство оборудования для альпинизма создаст 200 рабочих мест в Истре

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Производство оборудования для альпинизма появится в Истре. На нем смогут трудоустроиться 200 человек. Застройщик ООО «ВЕНТО-2М» получил разрешение на строительство от Минжилполитики Подмосковья.

В здании разместят швейное производство, а также помещения для хранения материалов и готовой продукции. Также построят учебный центр и испытательную лабораторию для проверки новых разработок.

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В ходе первого этапа строительства будут возведены склад, высотный полигон и корпус контроля качества. После этого займутся строительством производства с современным оборудованием.

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Компания стала ведущим производителем средств защиты от падения с высоты в стране. Ее продукцию используют на стройках и альпинистских маршрутах.

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