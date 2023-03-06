Подмосковье 06 марта 2023, 17:24 Производство новейших аппаратов УЗИ запустят в Дубне

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Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» компания «ЕЛС-МЕД» готовится к запуску производства двух экспертных систем ультразвуковой диагностики ЕМ-80 и ЕМ7 для УЗИ. Предприятие планирует делать до четырех тысяч аппаратов ежегодно.

Проект реализуется с сентября 2019 года. В него вложили 22,2 миллиона рублей.

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«Сейчас продукция, разработанная специалистами предприятиями, уже получила регистрационные удостоверения», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Модель ЕМ-80 представляет собой стационарный аппарат, а ЕМ7 — портативный с тележкой, который идет в комплекте. Они позволяют получить количественную оценку движения стенок и синхронности сокращений миокарда. Оборудование оснащено современным экраном, удобным интерфейсом и имеет дополнительный сенсорный экран.

Сейчас компания производит пять моделей современного оборудования УЗИ. На данный момент предприятие регистрирует еще одну разработку — цифровой рентгенографический аппарат напольного и потолочного типа, который уже прошел испытания.

В будущем «ЕЛС-МЕД» запустить аппараты планшетного типа и мониторов пациента с отслеживанием медпоказаний.

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