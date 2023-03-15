Подмосковье 15 марта 2023, 09:06 Производство негаснущих спичек и гигиенических комплектов для бойцов СВО запустили в Лобне

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Добровольческий центр «Обелиск» запустил в Лобне производство негаснущих спичек для бойцов СВО и гигиенических комплектов для умывания в полевых условиях. Глава городского округа Игорь Демешко встретился с волонтерами и познакомился с продукцией, выпуск которой уже наладили.

Волонтеры мастерской «Свечной блиндажик» плетут маскировочные сети, шьют носилки и изготавливают окопные свечи для отправки в зону спецоперации.

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Теперь они занялись изготовлением негаснущих спичек, которые могут гореть до получаса даже при сильном ветре. Еще одна новинка — сухой душ «Мойдодыр». Это специальный гигиенический комплект, в который входят салфетка из геотекстиля, пропитанная очищающим средством, и одноразовое полотенце.

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«В этих стенах трудится большая команда, которая объединила более 300 человек, чтобы наши участники специальной военной операции, наши военнослужащие, добровольцы чувствовали поддержку своих земляков. Здесь, конечно, ведется большая работа. Она очень важна для наших ребят на территории специальной военной операции», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

С начала работы центра в зону СВО отправили более 5,5 тысячи свечей, 35 освященных знамен и 200 комплектов со спичками и зажигалками. Только за февраль в мастерской изготовили тысячу квадратных метров маскировочных сетей.

«Нашу упаковку узнают уже, ждут, просят. К нам даже приходили военнослужащие и высказывали свои пожелания. А мы трудимся, стараемся. Большое спасибо женщинам, которые приходят и с утра до вечера занимаются этой работой», — сказала куратор по маскировочным сетям добровольческого центра «Обелиск» Екатерина Сулименко.

Благодаря волонтерам участники СВО чувствуют поддержку, которая необходима при выполнении боевых задач. Многие из них готовы идти на риск и проявлять настоящий героизм. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил президентскую награду 23-летнему добровольцу СВО из Подольска. Юноша получил медаль «За отвагу».

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