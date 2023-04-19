Подмосковье 19 апреля 2023, 16:00 Производство натурального мороженого по советским рецептам нарастили в Ногинске Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Хладокомбинат в Ногинске производит мороженое по советскому ГОСТу. Богородский хладокомбинат делает его по рецептам 50-х годов и только из натуральных ингредиентов.

«Это первое предприятие в России, где появилось бесконтактное оборудование, чья продукция получила звание экологически безопасной. Внедренные инновации позволили в разы увеличить производительность и увеличить сроки годности мороженого», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Сейчас предприятие ежегодно производит более трех тысяч тонн мороженого. В его составе нет консервантов или искусственных заменителей. Десерт делают из цельного или сгущенного молока, сахара и коровьего масла. Все сырье отечественное, большая часть производится в Московской области.

Комбинат производит около 60 позиций мороженого, в том числе эскимо, фруктовый лед, в вафельных и бумажных стаканчиках, рожке и другие. В этом году предприятие презентует новинку — щербет в белой глазури со вкусами манго-маракуйя, яблоко и лимон.

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