Подмосковье 22 ноября 2023, 14:18 Производство настольных игр увеличили в Подмосковье Мининвест МО

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Компания «Звезда» нарастила выпуск настольных игр и масштабных моделей техники в Лобне. В следующем году инвестор начнет строительство нового корпуса для производства игровых кубиков и фишек.

«Производитель инвестировал в наращивание мощностей более 20 миллионов рублей в этом году. Благодаря этому компании „Звезда“ удалось не только увеличить объем выпускаемой продукции, но и расширить ее ассортимент. В ближайшее время инвестор планирует построить еще один корпус, где наладят производство кубиков, фишек и настольных игр», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания уже 33 года производит настольные игры и копии реальной техники — военной, гражданской, авиационной. Модели отличают точная историческая достоверность и высокая детализация.

«Мы выпускаем свыше 500 наименований продукции, ассортимент ежегодно увеличивается на 15-20 новинок. Планируем модернизировать производство и построить новый комплекс», — сказал гендиректор «Звезды» Евгений Панов.

Предприятие работает по принципу полного производственного цикла — от идеи до выпуска. Продукцию поставляют по всей России и в 50 стран мира.

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