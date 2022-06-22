Производство напитков в Подмосковье увеличилось на 20%

Производство минеральных и газированных неподслащенных вод в Подмосковье увеличилось на 20% за три месяца. За первый квартал года предприятия произвели более 520 тысяч тонн продукции.

Минеральные и газированные напитки производят 30 предприятий Подмосковья. Суммарно они произвели 520,5 тысячи тонн продукта, что на 91,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Так, за три месяца производство увеличилось более чем на 20%, рассказал глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Наши производители не только закрывают потребности жителей региона, но и экспортируют продукцию в страны ЕАЭС. Экспорт продукции в первом квартале составил порядка тысячи тонны на сумму 182,8 тысячи долларов», — рассказал министр.

Основные страны, куда экспортируют подмосковные напитки — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Кыргызстан. В качестве поддержки предприятиям выделяют налоговые льготы, возмещают траты на создание инженерной инфраструктуры и оборудование, отметил Мурашов.

Самые крупные предприятия Подмосковья, производящие напитки — ООО «Чистая вода», ООО «Эден Спрингс», ООО «Мегапак», ООО «Черноголовский источник», ООО «Производственная компания «ЛИДЕР», ООО «Фонте Аква ПК».