Производство на заводе Mercedes в Подмосковье возобновится с 13 апреля
Как рассказали в компании, для сотрудников приняты дополнительные меры по защите от COVID-19.
«Мы очень внимательно следим за развитием событий, находимся в контакте с соответствующими органами и надлежащим образом корректируем наши меры», — отметили в Mercedes.
По новым правилам, объявленным губернатором Московской области, предприниматели могут возобновить работу в регионе, но при соблюдении строгих правил. Среди них обеспечение сотрудников масками, дезинфицирующими средствами. Между работниками должна сохраняться дистанция, а помещение, где трудятся рабочие, следует хорошо проветривать.
Компании, которые хотят возобновить производство, кроме того, должны издать два приказа со списками сотрудников на удаленной работе и перечнем тех, кто будет трудиться на местах.
Автомобильный завод Mercedes-Benz открыли в Солнечногорске 3 апреля 2019 года.