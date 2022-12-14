Подмосковье 14 декабря 2022, 18:19 Производство на промышленных предприятиях в Химках выросло на 20% в этом году

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Предприятия и организации Химок по итогам 2022 года произведут товаров на 20% больше, чем в предыдущем. О работе промышленного комплекса рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

В Химках работают 39 предприятий обрабатывающей промышленности, среди которых 35 крупных и четыре средних. Из них 47% занимает производство металлических изделий, 17% — компании по ремонту и монтажу оборудования, 13% — предприятия пищевой промышленности, оставшиеся 23% приходятся на производителей лекарственных препаратов, мебели, электронных устройств, резиновых и пластмассовых изделий.

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«По нашим прогнозам, в этом году показатель отгрузки увеличится на 21% по сравнению с прошлым годом и составит 146 млрд рублей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Также в округе есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса — НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Факел» и МКБ «Искра».

«„Искра“ работает в Химках с 1946 года. За 2022 год мы выпустили 4,5 тысячи различных двигателей и газогенераторов. В планах увеличить объем производства в два раза. Для этого, в том числе, нужны специалисты. Мы активно сотрудничаем с колледжами и школами Химок. Рассказываем о своей работе, привлекаем их к себе на практику, а также предоставляем целевое обучение», — отметил генеральный директор «МКБ Искра» Владимир Сорокин.

По словам главы округа, компании-резиденты Химок поддерживают диалог с властью муниципалитета и активно участвуют в социально значимых проектах. С начала специальной военной операции промышленные предприятия округа собрали 35 тонн гуманитарной помощи для российских военнослужащих. В частности, такую поддержку оказала компания «МКБ Искра».

Кроме того, среди крупных предприятий-резидентов Химок — известный во всем мире центр высоких технологий «ХимРар», который первым запатентовал лекарство от коронавируса. В этом году предприятие увеличило производство препарата от Covid-19 для поставок в регионы России.

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