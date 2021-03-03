Производство на фабрике в Электростали оптимизировали. Эффективность одной линии выросла на 60%

Эксперт федерального центра компетенций пришел на фабрику в Электростали в рамках нацпроекта по повышению производительности труда полгода назад. Проанализировал работу, вычислил слабые звенья и начал все менять — итоги оптимизации не заставили себя долго ждать.

Сейчас никто из сотрудников и не скрывает — изначально идею оптимизировать предприятие — восприняли в штыки. Каково же было удивление, когда доходы предприятия стали увеличиваться.

«На текущий момент мы достигли результата по повышению выработки на пилотном продукте на 60 процентов, и запасы мы снизили на 32 процента», — сказал старший руководитель проекта ФЦК Евгений Мельников.

Источник фото: телеканал «360»

За этими сухими цифрами — тысячи, казалось бы, простых решений. Например, сварщица Надежда успевает сделать за смену на 30-40 стульев больше, потому что теперь ее рабочее место организовано максимально удобно.

Источник фото: телеканал «360»

Эталонным участком стала сборка. Здесь эксперт наладил работу от «а» до «я». Сборщицам мебели теперь даже стоять удобнее — благодаря специальным коврикам под ногами. На примере этого участка будут детально оптимизировать и другие.

Смотрите подробности — в сюжете «360».