Производство муки на подмосковных предприятиях увеличили на 10%

Подмосковные мукомольные предприятия произвели более 83 тысяч тонн муки за первый квартал 2022 года. Это на 10% больше, чем годом ранее. Такими данными поделился глава Минсельхоза области Владислав Мурашов.

Переработкой зерновых занимаются 7 крупных предприятий Подмосковья. Они обеспечивают регион мукой на 90%. Часть готового продукта экспортируется. Так за прошлый год почти 8 тысяч тонн увезли в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан и другие страны.

«Перед нами стоит важная задача по наращиванию объемов производства муки и достижению высокого уровня самообеспеченности. В этом году уже по итогам первого квартала мы видим увеличение показателей почти на 10%», — отметил Мурашов.

Часть предприятий в прошлом году получила господдержку. Более 187 миллионов рублей было направлено на компенсации производителям части затрат на закупку пшеницы.