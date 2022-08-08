Производство молока выросло в Подмосковье

За семь последних дней июля предприятия и фермеры произвели 380 тысяч тонн молока. Это больше аналогичных показателей предыдущего года.

По данным, полученным от 238 предприятий и фермерских хозяйств Московской области, за последнюю неделю июля было произведено на 10 тысяч тонн больше молока, чем год назад.

«Говоря об объемах надоев, нельзя не заметить ощутимую положительную динамику. По сравнению с июлем прошлого года нам удалось достичь прироста на 2,8%», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Также предприятия отчитались об общем увеличении поголовья крупного рогатого скота. С начала года в хозяйствах региона стало больше на 1006 коров. Общее стадо составляет 87 тысяч 100 голов.