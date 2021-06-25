Производство молока в Подмосковье превысило показатели 2020 года

Производство молока в Подмосковье достигло 300 тысяч тонн за пять месяцев. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, в хозяйствах всех категорий произвели 297 тысяч тонн, что на 6,3 тысячи больше.

Среди лидеров по приросту поголовья можно отметить Ступино, Коломну, Раменский округ, Сергиев Посад, Луховицы и Воскресенск Сергей Воскресенский.

Лидерами по валовому производству молока стали городские округа Коломна, Сергиев Посад, Луховицы и Ступино.

Ранее стало известно, что около 104 миллионов рублей вложат в развитие ферм Подмосковья за год.