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    25 июня 2021, 19:05

    Производство молока в Подмосковье превысило показатели 2020 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство молока в Подмосковье достигло 300 тысяч тонн за пять месяцев. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

    Производство молока в Подмосковье превысило показатели 2020 года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, в хозяйствах всех категорий произвели 297 тысяч тонн, что на 6,3 тысячи больше.

    Среди лидеров по приросту поголовья можно отметить Ступино, Коломну, Раменский округ, Сергиев Посад, Луховицы и Воскресенск

    Сергей Воскресенский.

    Лидерами по валовому производству молока стали городские округа Коломна, Сергиев Посад, Луховицы и Ступино.

    Ранее стало известно, что около 104 миллионов рублей вложат в развитие ферм Подмосковья за год.