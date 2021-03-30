Производство молока в Подмосковье выросло на 2,3% с начала года

Подмосковные аграрии на 2,3% увеличили производство молока с начала года относительного того же периода в 2020-м. В регионе прибавили 63,2 тонны.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Валовое производство молока на сельскохозяйственных предприятиях всех категорий сейчас составляет 147,3 тысячи тонн. Мы прибавили и по валовому надою на 63,2 тонны. Валовый надой на сегодняшний день составляет 1779,1 тонны Сергей Воскресенский. А лидерами по валовому производству молока стали Луховицы, Домодедово и Сергиев-Посад. Надой на одну корову в Московской области составил уже 21,4 килограмма. Как отметил Воскресенский, в этом году ожидают сохранения динамики стабильного роста показателей.