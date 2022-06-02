Производство молока в Подмосковье выросло на 4.3 тысячи тонн с начала года

В Московской области отмечают рост молочной продуктивности коров. Серьезную роль в росте показателей играют современные технологии, государственные субсидии и гранты.

«За четыре месяца текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья всех категорий составило 240,8 тысячи тонн, что на 4,3 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1,7 тысячи тонн молока, из которых большая часть поступает на переработку», — рассказал заместитель председателя Московской области Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что рост показателей обеспечивают реализация новых инвестиционных проектов, улучшение кормовой базы, совершенствование системы воспроизводства коров, внедрение современных технологий доения и содержания. Кроме того, немаловажную роль имеет государственная поддержка — субсидии и выдача грантов.

Наибольшее количество молока в сутки производится в Коломне — 204 тонны, в Домодедово — 145,2 тонны и в Сергиевом-Посаде -140,6 тонны.

Суточный надой на корову сохранился на уровне прошлого года. Лидерами по суточному надою молока на корову стали городские округа: Ленинский, Серпухов, Пушкинский и Зарайск.