Производство молока увеличилось в Подмосковье в 2022 году

С начала года увеличилось производство молока в Подмосковье. Это произошло благодаря федеральной и региональной господдержке в 2021 году.

Поддержка была направлена на возмещение затрат по приобретению комбикормов, шротов и жмыхов для крупного рогатого скота. В итоге молочная продуктивность на корову в Московской области увеличилась на 85 килограммов.

Фактический объем отгруженного молока, подлежащего субсидированию, в этом году увеличился на 5%, или шесть тысяч тонн, по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года.

«В конце 2021 года до производителей молока в Московской области было доведено 292,5 миллиона рублей на приобретение высокоэнергетических кормов, — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия МО Владислав Мурашов. — Благодаря этому сейчас мы производим больше молока, чем в прошлом году, почти на 5%».

Всего в этом году господдержка в сфере животноводства подмосковных производителей составит 2,2 миллиарда рублей, в том числе на собственное производство молока 784,5 миллиона рублей и стимулирование производства молока — 302,3 миллиона рублей.

Правительством региона 5 апреля было принято решение об увеличении субсидий на производство молока в текущем году дополнительно на 100 миллионов рублей.

В сутки сельскохозяйственными организациями Московской области производится свыше 1765 тонн молока, из которых 1649 тонн поступает на переработку.